"Je pense que j'ai été clair" : l'un des entraîneurs les plus souvent cités pour remplacer Tedesco remet l'église au milieu du village

Domenico Tedesco est plus contesté que jamais à la tête des Diables Rouges. Mais qui la fédération pourrait-elle se permettre de nommer à sa place ?

Lors du tirage au sort pour le barrage de Ligue des Nations, Domenico Tedesco a tenté d'apparaître serein, affirmant qu'il ne craignait en aucun cas d'être limogé malgré la mauvaise année des Diables.

Malgré cela, le sélectionneur est clairement sous pression, son cas sera un baptême du feu pour le nouveau directeur technique Vincent Mannaert. Avant même qu'une décision soit prise, les pronostics vont déjà bon train quant à un potentiel successeur.

Mais entre un Michel Preud'Homme qui répète à chaque occasion que le milieu du football professionnel ne l'intéresse plus et un Hein Vanhaezebrouck qui n'entretient pas les relations les plus cordiales avec Mannaert, la liste n'est pas bien fournie.

Philippe Clement ferme la porte

Bien connu du nouveau directeur technique et fort d'une expérience grandissante à l'étranger, Philippe Clement fait partie des autres noms évoqués. Seul problème ? Il est sous contrat jusqu'en 2028 chez les Glasgow Rangers. Autrement dit, il en faudra beaucoup pour le débaucher.

Ces bruits de couloir venus du plat pays sont tout de même arrivés jusqu'à ses oreilles en Ecosse. L'ancien entraîneur du Club de Bruges est apparu agacé : "Je ne commente pas de telles rumeurs. Mais j’ai été très clair dans ce que j’ai dit il y a quelques semaines. J'ai pris un engagement à long terme envers les Rangers et je ne change pas d'avis. Donc je pense que c'est clair. J’espère que cette question ne sera plus posée" a-t-il déclaré aux médias écossais en conférence de presse.