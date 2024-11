Étonnant : un club de Challenger Pro League était privé de... 17 joueurs durant la trêve internationale !

La saison du Jong Genk ne se déroule pas comme prévu. L'équipe U21 du KRC Genk occupe la 14e place en Challenger Pro League... et était privée de nombreux joueurs durant la trêve.

Le Jong Genk est loin de la saison passée, durant laquelle elle faisait partie des meilleures équipes U23 de Challenger Pro League. Les U23 du leader de Pro League ont perdu leurs quatre derniers matchs et n'ont marqué que deux fois lors de leurs cinq derniers matchs.

Les Espoirs de Genk occupent désormais la 14e place de D1B avec 9 points et ont donc grand besoin d'un bon résultat. Ce vendredi soir, ils auront une nouvelle chance de se relancer contre le Lierse, bien que la préparation pour ce match n'ait pas été optimale.

Ainsi, Thomas Buffel a dû se passer de pas moins de 17 joueurs en raison de leurs obligations internationales. Ils sont tous partis avec les équipes U19, U18 ou U17 des Diables Rouges ou avec des équipes de jeunes des Pays-Bas ou de la Finlande.

Le Jong Genk n'avait donc à sa disposition que... quatre gardiens et six joueurs de champ lors de la trêve internationale. Ce qui fait que l'équipe n'a pu s'entraîner avec le groupe complet que ce jeudi... Tout sauf idéal.

"Pour nous, en tant que staff, c'est embêtant. Mais c'est gratifiant de voir beaucoup de joueurs jouer en équipe nationale. Notre objectif est de former les meilleurs joueurs possible", souligne Buffel dans le Belang Van Limburg. "Les joueurs qui sont restés se sont en réalité entraînés avec l'équipe A, ce qui leur a également apporté beaucoup et permis de voir s'ils en avaient déjà le niveau".