Openda, Nusa et Vermeeren donnent trois fois l'avantage à Leipzig, mais tout ne se passe pas comme prévu...

Loïs Openda, Arthur Vermeeren et Antonio Nusa ont connu un après-midi intense mais frustrant. Leipzig a mené à trois reprises, avant de s'incliner finalement 4-3.

Le RB Leipzig, avec une forte présence belge, affrontait Hoffenheim ce samedi. Loïs Openda et Arthur Vermeeren ont débuté la rencontre, tandis qu'Antonio Nusa, ancien joueur du Club de Bruges, était également titulaire. Maarten Vandevoordt, quant à lui, est resté sur le banc.

Après quinze minutes de jeu, les visiteurs ont ouvert le score grâce à un centre précis d'Antonio Nusa, permettant à Willi Orban de marquer. Mais, cette avance a été de courte durée. Adam Hlozek a récupéré le ballon dans la surface de réparation de Leipzig et a égalisé dans la foulée.

Deux minutes plus tard (19e), Antonio Nusa s'est de nouveau illustré. Il a marqué un superbe but d'un tir lointain parfaitement placé dans le coin opposé. L'ancien joueur du Club de Bruges a permis à son équipe de regagner les vestiaires avec un avantage d'un but à la mi-temps (1-2).

Cinq minutes après le début de la seconde période, Tom Bischof a égalisé pour Hoffenheim sur un coup franc précis. Leipzig devait une nouvelle fois repartir de zéro. À la 67e minute, les visiteurs ont repris l'avantage pour la troisième fois, grâce à un but contre son camp de Stanley N'Soki.

Mais ceux qui pensaient que Leipzig allait enfin conserver son avance se sont trompés. Adam Hlozek, en grande forme, a inscrit son deuxième but de la soirée en plaçant subtilement le ballon à moins de dix minutes de la fin. Pour couronner la soirée cauchemardesque de Leipzig, Jacob Bruun Larsen, ancien joueur d'Anderlecht, a scellé le sort du match en portant le score final à 4-3 en faveur de Hoffenheim.