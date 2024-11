🎥 Plus à son aise que chez les Diables ? Johan Bakayoko décisif grâce à l'un des gestes du weekend

Le PSV a retrouvĂ© son rythme de croisiĂšre en Eredivisie. Johan Bakayoko a Ă©videmment participĂ© Ă la fĂȘte.

Comme à chaque trêve internationale, le changement de contexte a été assez marqué pour Johan Bakayoko. Chez les Diables, l'ailier de 21 ans n'est pratiquement jamais titularisé, pas même contre Israël malgré la litanie de blessé. A son montée au jeu suite à la blessure de Leandro Trossard, il n'avait pas su redonner vie à une équipe en proie au doute.

Au PSV, c'est tout l'inverse : le groupe regorge de confiance depuis de longs mois, et Bakayoko en profite. Malgré une période plus creuse pendant l'automne, il était dans le onze de base pour la reprise du championnat néerlandais.

Le collectif ronronne

Face à Groningen, le natif d'Overijse est à l'origine de l'ouverture du score sur corner, là où l'on ne l'attend pas forcément. Les défenseurs adverses non plus visiblement : Bakayoko s'est retrouvé isolé au premier poteau et a magnifiquement dévié pour Olivier Boscagli au deuxième.

Wanneer de assist mooier is dan de goal! 😋🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/fxr3DbL3G4 — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Le début d'une nouvelle promenade de santé pour le PSV, qui s'est imposé 5-0. Johan Bakayoko a cédé sa place sous les applaudissements dans le dernier quart d'heure.

Grâce à ce nouveau score fleuve, l'équipe compte huit points d'avance sur Utrecht (qui compte deux matchs de moins) et Feyenoord. Le bilan de 36 sur 39 laisse augurer d'une nouvelle saison record.