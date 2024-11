🎥 De la Nationale 1 à la pelouse de Manchester City en deux ans : la trajectoire folle de l'ancienne pépite de l'Olympic Charleroi

C'était un 26 novembre : il y a deux ans jour pour jour, Anis Hadj Moussa disputait avec l'Olympic Charleroi un match de Nationale 1 contre les U23 de Louvain. Associé à Mohamed Dahmane et Idir Ouali en pointe, il n'était pas parvenu à faire la différence. La rencontre n'avait pas franchement marqué les esprits, se terminant sur le score de 2-2.

Ce soir, le Franco-algérien a l'occasion de définitivement délivrer sa carte de visite face à Manchester City en Ligue des Champions. Comment est-il passé d'un stade de Den Dreef complètement vide à ce déplacement à l'Ethiad Stadium en deux ans ? On rebobine.

Quand Anis Hadj Moussa signe à l'Olympic en juillet 2022, il impressionne d'emblée par sa facilité technique. Le Parisien de 20 ans débarque de Lens fort de cette formation à la française dont la réputation n'est plus à faire. Les Dogues profitent de sa situation dans le noyau B lensois pour le convaincre, mais savent qu'à moins de monter en D1B, il sera difficile de le garder plus d'une saison.

De fait, à force de perforations, de changements de direction incessants et de dribbles sur son côté droit, Hadj Moussa gagne sa place dans cette D1B...en rejoignant le Patro Eisden en fin de saison. Pour un joueur aussi déroutant, pas question de parler de période d'adaptation dans l'antichambre de l'élite. Le garçon surnage dans le Limbourg et n'a besoin que de six mois pour attirer l'attention de Vitesse Arnhem, qu'il rejoint en janvier dernier sous forme de prêt.

Même en Eredivisie, celui qui devient international algérien en mars s'impose d'emblée comme titulaire et met les défenses adverses à l'amende. Si bien que lorsqu'il revient au Patro à l'issue de la saison, c'est pour mieux repartir. Tout le monde au sein de la direction en est conscient, l'intérêt des plus grands clubs néerlandais, impressionnés par ces six mois à Vitesse, confirme que le gaucher est déjà prêt à passer à l'étape supérieure.

C'est finalement Feyenoord qui rafle la mise pour 1,80 million. Un montant inespéré pour un joueur arrivé gratuitement de Nationale 1 douze mois plus tôt, mais surtout une bouchée de pain vu la qualité du gaillard.

A Rotterdam, il a fallu un peu plus de temps pour que Brian Priske ne l'intègre au onze de base. Mais Hadj Moussa semble lancé : il reste sur deux titularisations (et deux buts) en championnat, inscrivant également un petit bijou face à Salzbourg en Ligue des Champions. Mais il serait terriblement réducteur de résumer son éclosion avec ses statistiques.

In case you missed it last night, Paris born and bred Anis Hadj-Moussa with the goal of the week in the Champions League! His first since joining Feyenoord. What a talent he is!! pic.twitter.com/rQ2rnxPCTz