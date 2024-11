Un ancien de Pro League visé par des propos racistes ? Il accuse un joueur adverse !

19

Le match entre Willem II et le NAC Breda avait un parfum de Pro League, puisqu'il opposait les équipes de Peter Maes et Carl Hoefkens. Jérémy Bokila, ex-Zulte, a quant à lui marqué le but égalisateur pour Willem II au bout des arrêts de jeu.

Mais Jérémy Bokila était hors de lui au coup de sifflet final, malgré ce but égalisateur tardif. En effet, l'ancien attaquant de Zulte Waregem (23 matchs) aurait été la cible d'injures racistes de la part d'un joueur de NAC Breda. Il s'agirait de Matthew Garbett, milieu de terrain international néo-zélandais du NAC, qui aurait tenu des propos que le Congolais n'a pas acceptés. "Qu'est-ce qui lui donne le droit de me parler comme ça ? Je ne suis pas du genre à m'énerver pour rien (...) Mais quelque chose de très moche a été dit, dont je ne peux pas rire", affirmait Jérémy Bokila au micro de NOS après le match. Le NAC Breda a d'abord publié un communiqué afin d'assurer que Garbett niait avoir tenu le moindre propos raciste : "Garbett ne se reconnaît pas dans les accusations du joueur. Selon lui, elles proviennent d'une mauvaise compréhension, ce qui est souligné par les témoignages de divers témoins", communique le club. "Garbett a contacté Bokila pour éclaircir cette incompréhension". Willem II a de son côté publié un communiqué déclarant : "Alors que beaucoup sont curieux de savoir ce qui a été dit exactement, nous nous demandons pourquoi des termes racistes sont encore utilisés. Les mots ayant une intention personnellement blessante ne méritent pas de tribune. Nous sommes déterminés, en collaboration avec le KNVB et le NAC Breda , à enquêter et à prendre les mesures appropriées". Affaire à suivre, afin de savoir si la clarté peut être faite autour des mots utilisés ou non par Matthew Garbett.