L'infirmerie de Manchester City est pleine à craquer, et Pep Guardiola est, malgré l'immense largesse du noyau, obligé de faire évoluer ses joueurs à des postes inédits, en faisant appel à bon nombre de jeunes du centre de formation. L'entraîneur espagnole vit la pire série de son histoire.

Cinq défaites d'affilée, toutes compétitions confondues : Pep Guardiola n'avait jamais connu ça sur l'ensemble de sa carrière. C'est pourtant ce que l'entraîneur espagnol est en train de vivre, sur le banc de Manchester City.

Privé d'une bonne partie de son équipe première, blessée, le coach catalan à succès a vu ses Skyblues perdre à Tottenham (EFL Cup), à Bournemouth (PL), au Sporting CP (LDC), à Brighton (PL) et contre Tottenham, sur le score énorme de 0-4.

Une série de défaites record pour City

Une rencontre record, puisque les Cityzens de Guardiola n'avaient plus connu la moindre défaite à domicile depuis novembre 2022, soit 52 matchs. Manchester City n'avait plus été battu par trois buts d'écart ou plus à l'Etihad Stadium depuis 2003 en compétition officielle.

Guardiola est privé de toutes ses stars. Kevin De Bruyne est revenu dans le groupe au début du mois, mais il n'a pu jouer que cinq minutes face au Sporting, et quinze lors des deux dernières rencontres de Premier League. L'Espagnol est très prudent avec le Diable Rouge afin de le récupèrer en pleine forme pour la fin de saison. Jérémy Doku, quant à lui, a fait son retour à l'entraînement collectif, mais il semble encore trop court pour jouer ce mardi, face à Feyenoord.

Le coach Cityzen va cependant devoir prendre des risques, car les absences sont encore nombreuses. Rodri, récent Ballon d'Or, est toujours absent, tout comme son remplaçant presque unique à ce poste, Mateo Kovacic. En défense centrale, Ruben Dias est absent, Stones vient de revenir de blessure et est à la peine, tout comme Aké, et Josko Gvardiol semble, seul, se perdre au milieu du marasme. En ajoutant les mauvaises prestations de Kyle Walker, Bernardo Silva et Ilkay Gundogan, qui semblent avoir dépassé la fleur de l'âge, rien de va plus pour Guardiola.

Rendez-moi mes joueurs, et vous verrez !"

En conférence de presse, avant la réception importante de Feyenoord en Ligue des Champions, lors de laquelle les Cityzens devront impérativement se remettre sur les rails, l'entraîneur espagnol, qui vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires, a tenté de mettre fin aux inquiétudes. Selon lui, tout ira mieux lorsque les blessés seront de retour. Mais le temps presse.

"Rendez-moi mes joueurs, et vous verrez ! C'est difficile de jouer sans quatre défenseurs centraux, deux milieux défensifs, le meilleur joueur du monde, Rodri, pendant toute une saison et avec un ailier. Rendez-moi mes joueurs, et vous verrez." Connaissant sa faim de victoires, Guardiola sera déterminé comme jamais lorsque ses cadres seront de retour à leur meilleur niveau.