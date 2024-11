"J'ai appelé le Standard pour revenir" : Steven Defour s'explique sur son transfert polémique à Anderlecht

Vous souvenez-vous du transfert de Steven Defour à Anderlecht, qui avait fait couler beaucoup d'encre ? L'ancien Diable Rouge s'est récemment exprimé sur ce sujet.

Ancien joueur et capitaine du Standard de Liège, Steven Defour avait décidé de retourner en Belgique après un passage à Porto en rejoignant le grand rival, Anderlecht. Un choix qui n'avait pas du tout été accepté par les supporters des Rouches à l'époque. Cette décision avait notamment suscité beaucoup de réactions avec notamment le tifo "Red or Dead" brandi par des supporters du Standard lors d'un Classico.

Désormais retraité depuis plusieurs années, le natif de Malines a évoqué ce sujet dans l'émission Footb’All-Time d'Unibet. "Le PSV était très intéressé. J'avais un accord avec le PSV mais c'était... Porto ne voulait pas parler de transfert", remet en contexte le joueur.

"Et donc j'étais là puis c'était mi-août, puis Anderlecht, ils sont venus et j'ai dit non. Je n'avais rien contre Anderlecht mais j'ai été capitaine du Standard. Je savais que ça allait être un choix très difficile à accepter par les deux groupes de supporters", souligne l'ancien coach de Malines.

J'ai aussi appelé au Standard

"Mais après, j'ai essayé de mettre la pression au PSV. Mais ils avaient des limites de budget. Puis Porto était difficile. J'ai aussi appelé au Standard et Duchâtelet ne voulait pas. C'était clair dès le début."

Anderlecht semblait être l'équipe qui avait la meilleure offre sur la table : "Et puis voilà, Anderlecht, à un moment donné, ils ont fait les efforts nécessaires pour que je sois bien en signant. Mais peut-être que j'ai sous-estimé l'impact du transfert. Moi, je pensais que si je jouais bien, ça allait passer. Ok, les supporters du Standard vont être fâchés. Je le savais. Mais du point de vue d'Anderlecht, je pensais que ça allait mieux passer."