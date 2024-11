"L'affiche la moins attractive du premier tour ?" : l'entraîneur de Twente répond de manière hésitante avant d'affronter l'Union en Europa League

Cette rencontre sera question de survie pour les deux équipes. Malheur au vaincu entre le FC Twente et l'Union Saint-Gilloise, en Europa League.

Le FC Twente et l'Union Saint-Gilloise n'ont pas très bien commencé leur campagne d'Europa League. Les Bruxellois n'ont pas encore empoché le moindre succès et comptent deux petits points en quatre matchs, tandis que les Néerlandais comptent trois points grâce à leurs partages face à Manchester United, Fenerbahçe et Nice.

C'est donc une rencontre à six points, une véritable question de survie pour les deux équipes qui aura lieu à Twente ce jeudi soir. Le club 5e d'Eredivisie, qui a vu la Lazio Rome s'imposer en son antre, doit encore se rendre à l'Olympiakos, à Malmö et recevoir Besiktas avant la fin de sa campagne.

"Cette réception de l'Union est-elle la rencontre la moins attractive du premier tour ?" Telle fut la question posée par un journaliste néerlandais à l'entraîneur de Twente Joseph Oosting. "Faut-il absolument la remporter pour envisager le tour suivant ?", relatent nos confrères de l'Avenir.

Obligatoire pour les deux équipes, la victoire ?

Le coach de 52 ans a répondu de manière hésitante. "Absolument, je ne pense pas. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, c'est vrai qu'on doit gagner ce match."

Invaincu depuis un mois et la victoire de la Lazio sur ses terres, le FC Twente aborde cette rencontre d'Europa League en pleine confiance. Un sentiment différent des Saint-Gillois "qui ont une longueur d'avance sur nous au niveau européen", selon Joseph Oosting, et qui devront faire le boulot.