🎥 Ce n'était pas leur soirée : le bus du Real Madrid victime d'un accident sur l'autoroute au retour de Liverpool

Une défaite 2-0, un penalty raté pour encore un peu rajouter d'huile sur le feu quant au cas Kylian Mbappé : le Real Madrid a connu un match compliqué à Anfield. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le retour en Espagne a lui aussi été agité.

Le bus qui ramenait le staff et les joueurs a en effet été victime d'un accident sur l'autoroute M40, reliant Birmingham à Londres.

🚌💥 Real Madrid’s bus has crashed on the M40 in England ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿



Luckily all occupants are all well 🙏



🎥 X/UTFR93



pic.twitter.com/rfB0Er1LT5