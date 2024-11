Les équipes belges font la belle affaire, mais une deuxième équipe en Ligue des Champions sera compliqué : voici pourquoi

Ce fut une semaine globalement positive pour le coefficient belge. L'Union et le Cercle ont gagné, Anderlecht et le Club Brugge ont fait match nul, et seule La Gantoise a perdu. Avec 8 points sur 15, on peut aller de l'avant - à long terme aussi.

C'était encore une semaine très chargée pour le football belge en Europe, et les résultats ont été globalement à la hauteur des espérances.

L'Union et le Cercle de Bruges ont remporté leurs matchs, Anderlecht et le Club Bruges ont fait match nul contre de bons adversaires, tandis que seule La Gantoise a perdu à Lugano. Cela fait 8 points sur 15, mais en termes de coefficient, cela représente même 1 200 points sur un total possible de 2 000 pour cette semaine.

Encore une bonne semaine en Europe

C'est important en vue, qui sait, de gagner des places supplémentaires en Europe ou d'obtenir de meilleurs billets européens pour les équipes classées 2e et 3e en Jupiler Pro League.

Il y a deux saisons, les clubs belges avaient accumulé pas moins de 14 200 points ; la saison passée, le score était encore meilleur avec 14 400 points, tandis que cette saison, nous dépassons déjà les 7 000 points.

✅ Victoires importantes de l'Union ?? et du Cercle Bruges ?? pour se classer dans le top 24

✅ Anderlecht ?? reste invaincu en ?? et continue bien sûr !

✅ Match nul pour le Club Bruges ??, toujours en lice pour la Ligue des Champions

❌ Le KAA Gent ?? s'incline malheureusement en ??



? 1 200 points de plus ! — Le coefficient belge (@Coefficient_BE) 28 novembre 2024

Nous sommes donc sur la bonne voie pour faire aussi bien, voire mieux que les deux années précédentes. La Belgique est actuellement 8e au classement de l'UEFA, grâce aux points bonus du Club Bruges qui était directement qualifié pour la Ligue des Champions.

Un ticket supplémentaire pour la Ligue des Champions ? Difficile

Pour la présente saison, nous nous retrouvons actuellement à une superbe troisième place, derrière le Portugal et l'Angleterre. Certains commencent déjà à rêver d'un éventuel ticket supplémentaire en Ligue des Champions - réservé aux deux premiers chaque saison.

Cependant, en raison du nouveau système d'attribution des bonus points après la Phase de Ligue, cela va devenir très difficile. Plus les équipes terminent haut, plus il y a de bonus points à gagner.

✅ Ligue Europa - Assurer le Top 24:



?? AZ Alkmaar - 80%

?? Slavia Praha - 80%

?? Midtjylland - 64%

?? Braga - 59%

?? Hoffenheim - 57%

?? Union SG - 57%

?? Twente - 47%

?? Nice - 25%

?? PAOK - 24%

?? Beşiktaş - 23%



⬆️ Projections complètes + Analyse sur notre page P (lien dans la bio) ⬆️ pic.twitter.com/N3nZqXBI1Y — Classements de football (@FootRankings) 29 novembre 2024

En Ligue des Champions, chaque équipe peut marquer entre 6 000 et 12 000 points de bonus, alors qu'en Ligue Europa, cela va jusqu'à 6 000 points, et enfin seulement 4 000 points en Conference League.

Plus les équipes belges progressent, mieux c'est. Est-ce une raison de paniquer pour le moment ? Pour l'instant, certainement pas, car nous suivons de près un certain nombre de pays et nos cinq représentants peuvent en principe atteindre le top 24.