"Oui, ça commence à faire long" : Ivan Leko fait le point sur l'infirmerie et préface le déplacement du Standard à Charleroi

Relancé grâce à sa victoire face au Cercle de Bruges, le Standard espère enchaîner et enfin marquer des gros points en déplacement. Au Mambourg, Ivan Leko sera, une nouvelle fois, privé d'une bonne partie de son secteur défensif, mais l'entraîneur croate a "confiance en ses joueurs."

Invaincu au Mambourg depuis le mois de mars 2020, le Standard se rendra à Charleroi avec la possibilité d'entrer provisoirement dans le top 6 en cas de victoire, ce samedi soir. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko est toujours privé de Laurent Henkinet, David Bates, Souleyman Doumbia et Nathan Ngoy. "Boli Bolingoli et Alexandro Calut s'entraînent un petit peu plus. Peut-être qu'on pourra les mettre dans la sélection, on prendra une décision après le dernier entraînement."

"Oui, ça commence à faire long pour David Bates. Tout est parti d'un coup reçu à l'entraînement. C'est un joueur important pour nous, notre défense n'est pas la même avec ou sans lui. On a récupéré une certaine intensité défensive contre le Cercle, mais notre défense n'est pas la même sans Doumbia, Ngoy et Bates" a concédé le T1 croate.

Malgré la clean-sheet de la semaine dernière face au Cercle, la première depuis le match contre l'Union, la défense du Standard est encore très fragile. En outre des absences, Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo sont sous la menace d'une suspension. "Ils jouent tous les matchs, les derniers avec quatre cartes jaunes. Ce n'est pas facile, mais ce sont des joueurs intelligents."

Enfin gagner en déplacement, le gros défi de la seconde partie de saison du Standard

Relancé après son naufrage à La Gantoise, le Standard espère décrocher un... deuxième succès en déplacement, après celui remporté à Dender. "J'ai confiance en mes joueurs, on veut faire beaucoup mieux que lors des trois derniers déplacements. On sait que c'est un match très important, dans lequel il y aura beaucoup d'intensité. Contre une équipe qui aime le ballon, avoir des joueurs qui viennent en attaque,.."

"Lors de nos trois derniers déplacements, on a beaucoup trop joué. On a eu la possession à l'Antwerp, à Gand, mais on a encaissé trois buts, cinq buts. Si on avait joué plus défensivement, les résultats auraient peut-être été différents. C'est vers cette base que l'on veut se retourner et donc, oui, ce sont deux équipes différentes qui vont s'affronter. Deux équipes qui ne marquent pas facilement, le premier but sera donc capital" a conclu Ivan Leko.