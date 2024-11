Pourtant échec coûteux à Anderlecht, il continue à suivre le club avec attention : "Nous regardons leurs matchs à la télévision"

Michel Vlap avait coûté 7 millions d'euros à Anderlecht à l'époque. Une somme qu'il n'a clairement jamais rendue aux Mauve & Blanc.

Arrivé en 2019 de Heerenveen, Michel Vlap avait coûté 7 millions d'euros et était l'un des gros coups de Michael Verbeke à l'époque. Le Néerlandais devait devenir le leader technique du nouveau projet lancé par Vincent Kompany en tant qu'entraîneur-joueur.

Mais Vlap n'a jamais vraiment réussi à atteindre son meilleur niveau, malgré 11 buts en 36 matchs. Celui que l'on présentait comme l'un des plus grands talents du football néerlandais quittera Anderlecht en prêt un an plus tard direction l'Arminia Bielefeld, où cela ne se passera pas mieux.

Depuis, Michel Vlap est retourné aux Pays-Bas, d'abord en prêt, puis sous forme d'un transfert définitif. Il a retrouvé le plaisir et un très bon niveau au FC Twente, mais semble loin des promesses qui étaient faites à l'époque, quand on parlait de lui au FC Barcelone.

Pour autant, si les supporters d'Anderlecht ne se rappellent peut-être pas de lui avec des étoiles dans les yeux, Michel Vlap a apprécié son passage à Bruxelles et reste un supporter du RSCA. "Nous suivons toujours Anderlecht de près", affirme le père de Vlap dans le Nieuwsblad.

"Dès qu'il y a un match d'Anderlecht à la télévision, Michel et moi le regardons ensemble". Cette saison, avec Twente, Michel Vlap a disputé 20 matchs, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives.