Officiel : à seulement 30 ans, un jeune arbitre professionnel met un terme à sa carrière

Clap de fin pour Théophile Diskeuve (30 ans). Le jeune arbitre namurois a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle.

Ce vendredi soir, Théophile Diskeuve a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'arbitrera plus au sein du football professionnel. "Ce n'est pas sans émotion que je vous annonce que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière d'arbitre", a-t-il écrit.

"Je m'étais toujours dit que lorsque la passion et l'ambition ne seraient plus présentes, j'arrêterai. On y est", a-t-il continué. "Près de 15 années mémorables depuis mes débuts en U13 jusqu'à la Pro League."

Même s'il n'a pas expliqué clairement les raisons de cet arrêt, on imagine que son récent accident de circulation - renversé à vélo par une voiture - ainsi que le contexte global de l'arbitrage ont dû jouer dans sa décision.

Le jeune homme de 30 ans arbitrait souvent au sein de la Challenger Pro League. Au total, il aura arbitré 66 rencontres - y compris en Nationale 1.

L'Union Namur a tenu à lui rendre hommage : "On dit souvent qu'un match de foot se joue à 22, mais il ne faut jamais oublier que sans arbitre, il n'y aurait tout simplement pas de match. "Merci Théophile Diskeuve pour la fierté que tu as apportée au football namurois. Félicitations pour ce parcours remarquable et bonne chance dans tes prochaines aventures !"