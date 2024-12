Eupen a offert ses cadeaux de Noël avant l'heure à la RAAL : "On fait des erreurs parce qu'on recherche la perfection"

Mersad Selimbegovic avait la tête des mauvais jours après la défaite de l'AS Eupen face à la RAAL. L'entraîneur des Pandas regrettait les cadeaux offerts par son secteur défensif.

Eupen a fait beaucoup trop de cadeaux à La Louvière. Le secteur défensif des Pandas, après l'ouverture du score de Charles-Cook, a véritablement offert deux buts aux Loups, qui ne se sont pas fait prier. Après la rencontre, le T1 eupenois, Mersad Selimbegovic, était évidemment déçu.

"On a aidé un adversaire déjà très costaud. On a contribué à leurs quatre buts marqués. C'est difficile de prendre des points et gagner des matchs de la sorte. Le seul point positif, c'est qu'on n'a rien lâché. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est remettre les félicitations à l'adversaire."

Un caractère souligné par Frédéric Taquin. L'entraîneur de la RAAL, dans sa réaction d'après-match, a confié que le caractère de l'entraîneur bosnien se ressentait positivement sur son groupe (lire ici). Selimbegovic a apprécié, mais n'est pas consolé.

On fait des erreurs parce qu'on recherche la perfection" - Mersad Selimbegovic

"On fait des erreurs car on recherche la perfection. Mais quand on fait une erreur, on devient nerveux et c'est comme cela qu'on perd le fil. La compassion ne change rien. Ça ne calme pas la douleur de la défaite, mais c'est bien qu'il ait dit ça."

Pour terminer, l'entraîneur d'Eupen a aussi évoqué le premier but de la RAAL, tombé quelques dizaines de secondes après le 1-0. Les Pandas n'étaient pas prêts pour reprendre le jeu, selon lui, à l'image du buteur Charles-Cook.

"Sur l'égalisation de la RAAL, on est défavorisé par le quatrième arbitre. Il impose à Charles-Cook de sortir pour prendre de l'eau et un médicament alors que ce n'est pas nécessaire selon le règlement."