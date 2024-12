"Ils vont ramasser pendant la semaine, je ne peux pas l'accepter" : Frédéric Taquin n'a pas apprécié la frayeur causée par ses joueurs de la RAAL à Eupen

Une frayeur dont Frédéric Taquin se serait bien passé. La Louvière a mérité sa victoire sur la pelouse d'Eupen, mais aurait dû l'assurer bien plus tôt dans la rencontre.

La RAAL s'est inutilement fait peur sur la pelouse d'Eupen, ce dimanche. Les Loups ont compté une avance de trois buts après l'heure de jeu, avant de presque se faire rejoindre dans les ultimes instants de la partie (relire le résumé). C'est donc un Frédéric Taquin soulagé qui s'est présenté dans la salle de presse du Kehrweg.

"Notre première période était fébrile défensivement. Eupen marque après 20 minutes, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a su rectifier le tir et profiter des opportunités qu'ils nous ont données. Après le premier but, on a su exploiter un certain manque de concentration pour mener 1-3 au repos. C'était bien, mais je n'étais pas content de l'assise défensive qui était moins bonne que d'habitude."

La Louvière a fait le plus dur... avant de s'offrir une réelle frayeur

La Louvière avait pourtant fait le plus dur, et n'avait plus qu'à gérer. Cependant, l'exclusion de Nicolas Fontaine, averti à deux reprises, est venue rabattre les cartes. "On est bien remonté au jeu, on fait le 1-4 et on reste solide jusqu'au tournant : la carte rouge. Il y a une jaune pour simulation, il en reprend une cinq minutes après et on se retrouve à 10. Ensuite, c'est 2-4, 3-4 et on souffre énormément. C'est un match qu'on maitrise jusqu'à la 80e mais qui a failli mal tourner pour nous."

"Eupen n'a rien lâché et a continué à jouer. Il faut souligner cet effort, c'est une preuve du caractère de leur groupe et de leur entraîneur. Le match devait être fini puis on a énormément souffert, mais nous avons aussi eu le caractère nécessaire pour tenir le coup."

Mes joueurs méritent une claque derrière la nuque, ils vont ramasser pendant la semaine" - Frédéric Taquin

Frédéric Taquin était donc soulagé, mais aussi légèrement frustré. Car jamais, dans ce match, son équipe ne peut être mise en difficulté. "Ils vont ramasser toute la semaine", ironise (à moitié), le T1 de la RAAL. "Trois buts encaissés, je ne peux pas l'accepter. La meilleure défense du championnat ne peut pas prendre trois buts, ça veut dire que l'équilibre n'était pas bon. Cet équilibre qui nous a manqué est expliqué par les absences de Lahssaini et Joel Ito qui sont très importants pour cela. Mais à 1-4, le match est fini, il n'y a pas de discussion."

Un scénario qui n'était pas sans rappeler celui entre Seraing et le RWDM qui s'est déroulé quelques heures auparavant. Les Molenbeekois, concurrents des Loups pour la montée, menaient 2-4 à l'entrée du temps additionnel, avant de concéder le partage au bout du bout du suspense.

"J'essayais de ne pas porter l'œil, mais bien sûr que j'y ai pensé. Les joueurs méritent tous une tape dans la nuque. Deux points perdus aujourd'hui, ça aurait pu coûter très cher. Finalement, ils en valent presque 4. La montée n'était pas l'objectif initial, mais on regarde évidemment le classement. Cependant, c'est en se projetant qu'on se met la pression. On continue de prendre match par match, mais on y pense bien sûr un petit peu (clin d'œil), a conclu Frédéric Taquin.