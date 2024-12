Saint-Trond en force, Anderlecht sauvé par sa défense : découvrez notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre équipe du weekend. Elle compte ce lundi de nombreux joueurs de Saint-Trond après leur performance remarquable contre Genk. Le Club de Bruges est également bien représenté.

Gardien

Colin Coosemans a déjà été à l'honneur dans cette rubrique à plusieurs reprises, et à juste titre. Le gardien d'Anderlecht n'a plus autant de travail qu'en début de saison, mais il est là quand c'est nécessaire. Avec un arrêt brillant sur un tir de Thibault Vlietinck, il a assuré un point pour les Mauves. En outre, sa qualité de jeu au pied est également un atout très apprécié.

Défense

Si Anderlecht a gardé ses cages inviolées pour la quatrième fois d'affilée, c'est également grâce à Jan-Carlo Simic. Le Serbe de 19 ans évolue à un niveau élevé depuis plusieurs semaines. Une véritable trouvaille.

Ross Sykes a quant à lui personnifié cette rage de vaincre retrouvée par l'Union Saint-Gilloise, qui doit notamment sa victoire contre l'Antwerp à ses défenseurs buteurs.

Pour compléter notre trio défensif, un nom moins médiatisé, Loïc Mbe Soh, un roc français qui évolue au Beerschot. Il a marqué le but égalisateur contre le Cercle et apporte également beaucoup à l'arrière-garde.

Milieu de terrain

Trois joueurs de Saint-Trond figurent dans l'équipe. Le premier est Louis Patris. Le latéral prêté par Anderlecht a livré une belle prestation contre Genk, offrant la passe décisive sur le 2-1 d'Adriano Bertaccini. Il aurait même pu marquer et délivrer plus de passes décisives. A son poste, Kevin Mac Allister aurait également mérité une place dans ce onze vu son activité à une place qui n'est pas la sienne, et pour son but face à l'Antwerp.

A Saint-Trond, Ryotaro Ito, a également été impressionnant. De retour dans le onze de Felice Mazzu, il a été le chef d'orchestre des Trudonnaires grâce à sa technique en mouvement.

Dans un autre style, Ardon Jashari continue de prendre de la place dans l'entrejeu du Club de Bruges. Loin de son début de saison hésitant, il était encore au four et au moulin contre Dender. Sur la gauche, un élément qui passe parfois sous les radars, en la personne d'Allahyar Sayyadmanesh. Deux fois décisif contre Gand, l'Iranien en est désormais à 6 buts et 5 assists cette saison.

Attaque

Andreas Skov Olsen recommence à être performant pour le Club de Bruges : une passe décisive et un but pour remettre les Blauw en Zwart sur les rails contre Dender en première mi-temps. Nacho Ferri a quant à lui renversé Malines avec ses deux buts pour offrir trois points cruciaux pour Courtrai.

Désormais habitué de cette rubrique, Adriano Bertaccini a retrouvé la tête du classement des meilleurs buteurs, aux côtés de Kasper Dolberg et Tolu Arokodare. L'attaquant carolo a inscrit deux nouveaux superbes buts dans le derby limbourgeois.