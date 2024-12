Vers un incroyable retour de Sergio Conceiçao ?

Sergio Conceiçao est libre depuis la fin de son aventure couronnée de succès au FC Porto. Et il pourrait bien s'offrir un retour très inattendu dans l'un de ses anciens clubs !

En 7 ans à la tête du FC Porto, Sergio Conceiçao (50 ans) a engrangé de nombreux trophées : trois titres de champion du Portugal, quatre Coupes, une Coupe de la Ligue et trois Supercoupes. Avec un tel bilan, certain l'imaginaient déjà entraîneur les plus grands clubs européens.

Mais Conceiçao est libre depuis juin dernier, et il n'a pas encore retrouvé de défi. On le citait notamment à l'Olympique de Marseille, où c'est finalement Roberto De Zerbi qui a pris les commandes. Le voilà désormais cité dans l'un de ses anciens clubs.

À la surprise générale, c'est en effet, selon Ouest France, au... FC Nantes que Conceiçao pourrait faire son grand retour. Le président Waldemar Kita, dont il était très proche, aurait entamé les discussions pour ramener le Portugais en Loire Atlantique.

Ce serait un énorme coup pour Nantes, qui est 17e de Ligue 1 et se bat pour son maintien. C'était déjà dans des circonstances comparables que Sergio Conceiçao était arrivé en 2016, faisant des miracles et sauvant les Canaris de la relégation. Une performance qui lui avait valu de retourner au Portugal par la grande porte, direction le FC Porto.

Ce serait certainement un défi très romantique que relèverait là l'ancien entraîneur adjoint du Standard. L'été passé, certains supporters liégeois avaient rêvé éveillés à un retour de Conceiçao en bord de Meuse ; certes, Waldemar Kita a des moyens que le Matricule 16 n'a pas, mais jouer le maintien en Ligue 1 n'est certainement pas ce qu'on aurait attendu du Portugais aujourd'hui...