🎥 Le premier carton rouge de la carrière d'une légende du Bayern a miné Vincent Kompany en Coupe d'Allemagne : "C'est une erreur et je m'en excuse"

Vincent Kompany ne remportera pas la Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich. Les Bavarois ont été défaits par le tenant du titre, le Bayer Leverkusen (0-1).

Première grosse désillusion pour Vincent Kompany, qui a officiellement perdu son premier trophée avec le Bayern : la Coupe d'Allemagne. Dès le stade des 1/8es de finale, les Bavarois ont été battus, dans leur Allianz Arena, par le tenant du titre, le Bayer Leverkusen (0-1).

Une défaite précipitée par le tout premier carton rouge de la carrière de Manuel Neuer, club et équipe nationale confondus. Dès la 17e minute, le gardien allemand a loupé sa sortie et a accroché un Frimpong qui partait au but, malgré la présence de deux autres défenseurs.

"C'est toujours amer lorsqu'une carte rouge précoce influence autant un match", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse. "Mais je dois dire qu'en tant qu'ancien joueur, j'ai souvent dû jouer à dix et il ne faut vraiment pas prendre pour acquis la performance des gars aujourd'hui."

Kompany satisfait de ses joueurs, Neuer plaide coupable

Kompany était satisfait de son équipe et des supporters. Cependant, une seule action réussie de Leverkusen a été suffisante pour aller chercher la victoire. "Il y avait de la vie dans notre performance aujourd'hui. Les gars ont donné tout ce qu'ils avaient. Néanmoins, on ne peut pas rendre les défaites plus belles, surtout lorsque cela signifie que vous êtes éliminés de la Coupe", a conclu notre compatriote.

Manuel Neuer s'est excusé auprès de l'équipe. "Dans cette situation, j'espérais un hors-jeu. Je ne peux plus changer cela. C'était une erreur et je dois l'accepter. Je n'ai pas le choix. Ce n'était clairement pas facile de continuer à jouer après, mais nous l'avons très bien fait en équipe."