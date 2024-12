🎥 Revoilà le roi de la Premier League : De Bruyne, titulaire, est déjà doublement décisif en une mi-temps

De retour dans le onze de base pour la première fois depuis septembre, Kevin De Bruyne a rappelé qui il était à toute la Premier League.

Voilà bientôt trois mois que Kevin De Bruyne n'avait plus débuté un match en Premier League : cela datait du 14 septembre. Toutes compétitions confondues, la dernière titularisation de KDB avec Manchester City, c'était le 18 septembre contre l'Inter Milan en C1.

De Bruyne était cependant enfin de retour dans le onze ce mercredi, face à Nottingham Forest. Et d'entrée de jeu, "King Kev" a rappelé pourquoi les Citizens avaient tant besoin de ses qualités. En 45 minutes, il a déjà fait doublement la différence.

Après 8 minutes de jeu, Bernardo Silva ouvrait en effet le score sur une passe décisive du "playmaker" belge. Et c'est ensuite De Bruyne lui-même qui allait faire le break, servi... par son compatriote Jérémy Doku, rentré dans le jeu pour s'appuyer sur lui. Kevin conclura l'action d'une frappe croisée imparable.

Ce but et cet assist étaient les seconds de KDB en championnat cette saison. Au moment d'écrire ces lignes, Manchester City mène de deux buts et semble donc sur le point de mettre un terme à une folle série de 7 matchs sans victoire toutes compétitions confondues et 4 défaites d'affilée en championnat.