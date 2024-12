"Je pense qu'on peut choquer" : Ilay Camara aborde avec confiance le déplacement du Standard à Genk en Coupe de Belgique

Ilay Camara est, à l'avis général, l'un des meilleurs joueurs du Standard depuis le début de la saison. Le flanc gauche des Rouches est en forme et aborde avec confiance le 1/8e de finale de Coupe de Belgique, à Genk.

Enchaîner trois matchs en une semaine, ce n'est plus vraiment une habitude pour le Standard. Ce mercredi soir, quatre jours après leur partage à Charleroi, les Rouches se rendront à Genk dans le cadre des 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. En conférence de presse, ce mardi, Ilay Camara faisait le point sur l'état d'esprit du groupe après la déception subie au Mambourg.

Si on avait été dans le top 6, on aurait pu regarder vers le haut et montrer qu'on en est capable" - Ilay Camara

"On a bien récupéré, les entraînements de ce début de semaine ont été un petit peu plus légers. Ça reste encore en travers de la gorge, mais c’est à nous de faire en sorte de changer les choses. Ça va nous rendre plus forts, c’est la première fois qu’on perd des points à la dernière minute, c’est une expérience pour notre équipe qui est encore jeune. On était très frustré parce qu’on a vraiment besoin de points. Si on avait été dans le top 6 cette semaine, on aurait pu regarder vers le haut et montrer qu’on en est capable."

Un top 6 que le Standard a donc laissé filer dans le temps additionnel, peut-être, en partie, à cause d'Ivan Leko. L'entraîneur croate a réalisé des changements que personne n'a compris, à l'image de la sortie d'un Camara qui semblait pourtant encore en forme, au profit d'un Boli Bolingoli qui n'avait plus joué depuis de nombreux mois et qui revient seulement de blessure.

"Mes statistiques (volume de course, intensité,...) contre Charleroi étaient très hautes, mais je pensais que je pouvais terminer le match. J'ai couru 13 kilomètres, c'est un record à l'une ou l'autre fois près. Je courais moins au RWDM, mais ce n’est pas parce que j’ai progressé sur le plan physique, mais plutôt par rapport au style de jeu. Ici, je peux réellement courir sur tout le flanc, j'étais plutôt dans une zone très défensive à Molenbeek."

Les latéraux sont les résistants de la défense du Standard

Depuis plusieurs semaines, Ivan Leko est confronté à un véritable casse-tête pour composer son compartiment défensif. A l'exception d'Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo, tous les arrières centraux ont été ou sont blessés, ce qui a créé de multiples changements au sein de la défense. Épargnés, les latéraux que sont Marlon Fossey et Ilay Camara s'adaptent, avec plus ou moins de difficulté.

"Pendant les entraînements, on essaye beaucoup de joueurs différents à tous les postes. Tout le monde a donc un petit peu l’habitude, il n’y a pas que dans les matchs qu’on peut travailler les automatismes. Personnellement, je travaille surtout les centres avec le pied gauche (ndlr : en référence à son changement de position, lui qui évoluait du côté droit la saison dernière). C’était difficile au début, mais je m’entraîne bien sur ça. Mon assist pour Andi était aussi du pied gauche, je m’entraîne beaucoup là-dessus."

Je pense qu'on peut choquer" - Ilay Camara

Si le Standard est le clair outsider de ce déplacement à Genk, Ilay Camara veut y croire. "J’aime jouer contre les grandes équipes, c’est donc top de jouer Genk. On sait qu’on n’avait pas encaissé là-bas et qu’on avait partagé, et on sait ce qu’on devra faire demain soir. C'est un must de se qualifier, on veut gagner. La Coupe est le moyen le plus court pour rejoindre l'Europe. Ces derniers temps, on a souvent été outsider contre les grandes équipes. Mais je pense que demain, on peut choquer."