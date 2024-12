Felice Mazzu n'a qu'une idée en tête après la qualification de Saint-Trond : "La seule chose à laquelle j'aspire"

Saint-Trond s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe. Un but a suffi contre le Cercle.

Saint-Trond s'est imposé 0-1 au Jan Breydelstadion hier soir. Le score aurait pu être plus large. Les Canaris ont joué à 11 contre 10 après l'exclusion d'Emmanuel Kakou à la septième minute. Mais les Limbourgeois n'ont plus marqué après l'ouverture du score d'Andrés Ferrari quelques instants plus tard.

"Nous aurions dû plier ce match plus rapidement", a confirmé Felice Mazzu dans Het Belang van Limburg après le match. "Tout comme contre Genk, nous avons gaspillé trop d'occasions".

Sans conséquence, cette fois

Selon Mazzu, son équipe aurait dû marquer trois fois avant la pause. "Nous avions les occasions de tuer le match. Nous devons travailler sur cela, montrer plus de maturité à ces moments-là".

Mais l'équipe peut cette fois tout de même se féliciter de ne pas avoir été rejointe dans le temps additionnel. Pour Saint-Trond, se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe n'est pas anodin.

Felice Mazzu ne se préoccupe même pas de l'identité du prochain adversaire. Ce qu'il attend en revanche de savoir, c'est le lieu du match. "Tout ce que j'espère, c'est que nous jouerons une fois chez nous. Tous ces déplacements sont épuisants". Pas sûr que l'adversaire en question soit ravi de jouer sur le synthétique du Stayen.