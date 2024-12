Surprenant : à peine licencié par Anderlecht, Riemer était contacté ! "Il y avait déjà des discussions l'été passé..."

Brian Riemer a rapidement retrouvé de l'emploi après son licenciement d'Anderlecht. Le sélectionneur du Danemark avait d'ailleurs en réalité déjà été contacté quelques mois plus tôt...

"Cet été, j'avais déjà eu une conversation informelle avec la Fédération danoise de football", déclare Brian Riemer dans un entretien accordé à Viaplay. "Il n'y avait pas d'offre concrète à ce moment-là, mais après l'Euro 2024, Kasper Hjulmand avait quitté son poste de sélectionneur."

Riemer n'a jamais nié avoir discuté avec la Fédération danoise de football. "Jesper Fredberg et le RSC Anderlecht étaient également informés que le Danemark s'était renseigné sur ma situation. Cependant, aucune offre concrète n'avait été faite". Rappelons cependant que Fredberg... fait partie du CA de la fédération danoise.

© photonews

La situation a ensuite complètement changé mi-septembre : Brian Riemer a été licencié, et est rentré au plus vite au pays. "Je me rappelle avoir été licencié le matin même de mon poste à Anderlecht et être monté directement dans ma voiture. Je voulais rentrer chez moi le plus rapidement possible", raconte le sélectionneur danois.

"J'étais en voiture quelque part à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne lorsque mon téléphone a sonné", sourit Riemer. "C'était Peter Moller (directeur technique de la Fédération danoise de football) qui avait appris que j'étais disponible et voulait discuter dès que possible."

Quelques semaines plus tard, Riemer a été présenté comme le nouveau sélectionneur du Danemark. "Au final, c'était un choix facile. Cet été déjà, j'avais décidé que j'aimerais beaucoup travailler comme sélectionneur danois. Et soudain, ça devenait concret". Jesper Fredberg ne restera quant à lui pas beaucoup plus longtemps en poste au Lotto Park...