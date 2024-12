Déjà un premier trophée pour David Hubert à Anderlecht ?

C'est le 10 octobre que David Hubert a été confirmé comme entraîneur principal d'Anderlecht, après cinq matchs assez prometteurs pour assurer la succession à court terme de Brian Riemer.

La suite n'en est pas moins convaincante, l'équipe a repris plaisir à jouer, est de retour à hauteur du podium en championnat est toujours invaincue en Europa League.

Le voilà déjà nominé pour le titre d'entraîneur du mois en Pro League. En novembre, Anderlecht a disputé trois matchs en championnat, des victoires 4-0, 0-5 et 6-0 contre Courtrai, le Cercle de Bruges et La Gantoise.

Ses deux concurrents sont Nicky Hayen (Club de Bruges) et Sven Vandenbroeck (Zulte Waregem). Avec Bruges, Nicky Hayen a gagné 0-1 à Louvain, partagé 2-2 au Beerschot et balayé Saint-Trond 7-0.

De son côté, Vandenbroeck a commencé le mois par une défaite au RWDM avec Zulte Waregem mais s'est ensuite repris avec trois victoires contre la RAAL (2-1), Seraing (5-1) et chez les U23 de Genk (2-3). L'équipe est en tête de D1B avec La Louvière.

