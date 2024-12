🎥 Quand un commentaire en rue fait péter les plombs à Pep Guardiola après un match perdu

Une vidéo refait surface, elle date du mois de Mai après la finale de la FA Cup opposant Manchester United à Manchester City. Contre toute attente, les Red Devils l'avaient emporté (2-1).

La vidéo montre Pep Guardiola marcher dans une rue du centre de Manchester, accompagné de deux hommes. Il croise la personne tenant son téléphone pour le filmer, on entend alors cette dernière dire : "P*tain de m*rde, juste parce que tu as perdu..."

L'Espagnol marque alors un temps d'arrêt, avant de se retourner et se diriger vers la personne pour le confronter avant d'être retenu par ce qui semble être son garde du corps.

