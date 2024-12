Les adieux de Kevin Denkey, c'est pour ce weekend au Cercle de Bruges

Kevin Denkey est sur le point de quitter le Cercle de Bruges. Ce week-end, il jouera son dernier match à domicile pour le club.

Le Cercle Bruges affrontera l'Union Saint-Gilloise chez lui dimanche après-midi. Ce sera également le dernier match de Kevin Denkey au Jan Breydel, et donc l'heure des adieux, même s'il portera encore les couleurs des Groen & Zwart.

La semaine prochaine, il sera encore là contre l'Olimpija Ljubljana en déplacement en Conference League, et un peu plus tard dans la semaine contre La Gantoise, là aussi à l'extérieur.

"Mon départ se rapproche de plus en plus. Ces derniers jours, je réalise vraiment que je ne serai bientôt plus ici", a-t-il expliqué au Nieuwsblad.

"Je regarde mon casier dans le vestiaire et je réalise que bientôt quelqu'un d'autre sera assis à cette place. Un sentiment étrange. J'essaie donc d'en profiter, sans devenir trop émotionnel. Après tout, il faut aussi encore performer. Je ne veux en aucun cas me relâcher pour ma dernière semaine", a poursuivi Denkey.

Cet été, un transfert était déjà attendu, mais finalement il ne s'était pas concrétisé. "Ce fut une surprise qu'il n'y ait pas eu de transfert, même pour moi. Soyons honnêtes. J'avais le sentiment d'être prêt, mais tous les éléments n'étaient pas réunis à ce moment-là. Heureusement, c'est maintenant le cas", conclut Denkey.

Le Togolais est devenu le plus gros transfert sortant de l'histoire du Cercle, et le plus gros transfert entrant de l'histoire de la MLS. Denkey deviendra officiellement un joueur du FC Cincinnati au terme de la saison 2024 de MLS, et rapporte plus de 16 millions au Cercle de Bruges.