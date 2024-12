"J'ai fait une erreur, je l'ai corrigée et on a gagné" : le football selon Thorsten Fink, ce n'est pas bien difficile

Ce samedi, le Racing Genk s'est imposé 3-2 contre Courtrai dans un duel des extrêmes au classement. Les Limbourgeois ont très rapidement été menés au score, mais ont su réagir à temps.

Le KV Courtrai s'est déplacé avec énormément de courage sur la pelouse du leader, le Racing Genk. Durant le premier quart d'heure, les Kerels ont mis une pression telle que les Limbourgeois n'ont pas réussi à sortir de leur camp.

"Nous avons eu du mal au début du match, ils nous ont mis une pression élevée. Notre nouvelle composition n'était pas si confortable, j'ai dû faire quelques ajustements", a déclaré l'entraîneur de Genk, Thorsten Fink, en conférence de presse. "En commençant sans réel arrière gauche, j'ai commis une erreur. Je l'ai ensuite corrigée et nous avons remporté le match."

"Ce n'est pas évident de remonter un déficit d'un but contre une équipe qui défend beaucoup, le tout après avoir joué 120 minutes pendant la semaine. Félicitations à mes joueurs pour cette victoire."

Genk commence à sentir réellement la pression d'un concurrent au titre

Genk est depuis longtemps en tête de la Jupiler Pro League et est donc soumis à une pression croissante chaque semaine. Les attentes sont très élevées, surtout de la part des supporters.

"Tout le monde s'attendait à ce que nous gagnions facilement contre Courtrai, ce qui ajoute de la pression supplémentaire sur nous. Mais il faut se battre à chaque fois pour remporter un match. Au début de la saison, nous étions vraiment dans une bonne dynamique et il était parfois facile de gagner. La saison est toutefois longue et on ne peut pas toujours gagner aisément", a conclu le T1 de Genk.