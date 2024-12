Encore un coup dur potentiel à Anderlecht : en plus de Stroeykens, un autre cadre pose question

Anderlecht décolle pour Prague ce mercredi, mais on ignore encore précisément avec quel groupe. De nombreux joueurs posent question.

Mario Stroeykens a subi des tests hier pour voir à quel point sa foulure de la cheville est grave, mais les chances qu'il puisse jouer dès ce jeudi en Europa League sont à peu près nulles.

En outre, Sardella et Edozie seront eux aussi absents. Les deux joueurs souffrent également d'une blessure à la cheville. Côté RSCA, on pointe du doigt l'état médiocre du terrain du Lotto Park comme explication.

Mais David Hubert a encore plus de soucis. Kasper Dolberg souffrait aussi à la fin du match, après avoir été ciblé par les défenseurs du Beerschot durant toute la rencontre.

Le Danois a pu terminer le match, mais il avait encore mal hier. Pas au point de l'empêcher de voyager pour le moment, mais il reste à voir si Hubert prendra le risque de le faire débuter ou s'il préférera placer Luis Vazquez en pointe.

Et comme noté hier: il y a aussi des doutes sur le fait de faire jouer Francis Amuzu trois matchs en une semaine. Le dilemme est alors encore plus grand, car les options sont limitées. Tajaouart devra probablement se rendre en Tchéquie et avec Nilson Angulo, Hubert a toujours un autre ailier à disposition.