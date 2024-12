"Celui qui m'a vraiment fait confiance, c'est Vincent Kompany" : un ancien joueur formé à Anderlecht se confie avant d'affronter les Mauves en Europa League

Un ancien de Neerpede, Simion Michez, retrouvera Anderlecht en Europa League ce jeudi. À l'approche de ce duel, l'ancien Mauve a pris le temps de livrer ses impressions.

Formé à Anderlecht, Simion Michez retrouvera son ancienne équipe ce jeudi en Europa League. Heureux depuis sa signature en République tchèque au Slavia Prague, l'ancien de Neerpede s'est confié au micro de Sudinfo.

Le natif de Charleroi révèle qu'il aurait pu signer ailleurs : "Il y avait aussi Bâle et l’Union Saint-Gilloise, qui avaient été séduits par mon bon début de saison en Pro League avec le Beerschot. Mes deux buts et mon assist en l’espace de six rencontres avaient marqué les esprits. J’aurais pu imiter Sadiki et rejoindre l’Union, qui était concrète. C’était tentant. Mais le Slavia était vraiment le meilleur choix."

Mais alors, comment situe-t-il le niveau du Slavia en comparaison avec la Belgique ? "Nous jouerions d’office le Top 3 en Belgique," pointe-t-il. "Notre style de jeu correspond en partie au football tchèque, avec beaucoup d’intensité et de longs ballons, mais nous y ajoutons des touches individuelles. Nous pouvons notamment compter sur des joueurs inscrivant assez facilement des buts et faisant basculer une rencontre."

Ce sera très excitant

Michez préface le choc face à son club formateur : "Ce sera très excitant. Pour toute l’équipe mais en particulier pour moi, vu tous les souvenirs que j’ai emmagasinés à Neerpede. Excitant, donc, mais loin d’être évident pour nous qui devons absolument prendre des points en Europa League, contrairement à Anderlecht qui viendra sans pression vu son joli 11 sur 15 et sa cinquième place."

Le jeune joueur a ensuite été interrogé sur ce qu'il retenait de ses années à Neerpede. "Les nombreuses victoires, le beau jeu et l’ambiance avec tous les potes entourés d’excellents formateurs de jeunes comme le préparateur physique Hubert Lemaire," souligne-t-il. "Mais celui qui m’a vraiment fait confiance et m’a permis de m’entraîner avec l’équipe première alors que je n’avais que 17 ou 18 ans, c’est Vincent Kompany !"