La Gantoise vit décidément une saison différente des autres : "C'est le monde à l'envers"

La Gantoise vit une saison étrange. Les bonnes prestations des Buffalos ne sont que rarement récompensées, tandis que les joueurs de Wouter Vrancken prennent généralement les trois points lorsqu'ils impressionnent moins.

Chaque fois que la pression augmente, La Gantoise parvient à décrocher les trois points. En tout début de saison, les Buffalos avaient eu besoin de passer par les prolongations pour arracher leur qualification pour la phase de ligue de la Conference League.

Les fruits de la dure labeur enfin récoltés

Et maintenant, les Gantois se trouvent dans le top-6 à seulement un point de la quatrième place après une victoire rassurante contre Saint-Trond Le jeu des Buffalos n'était pas grandiose, mais grâce à cette victoire 2-0, il y a de nouveau un peu d'air pour Wouter Vrancken et son équipe.

"Ces dernières semaines, le jeu était bon, mais les résultats pas forcément. Désormais, c'est l'inverse. Enfin, les garçons obtiennent ce qu'ils méritent", déclarait le T1 après la rencontre.

Contrôle et organisation

"Par moments, nous avons perdu le contrôle, mais notre organisation était toujours bonne. Tout le monde travaille très dur, c'est une juste récompense. Mes joueurs sont encore relativement jeunes, et tant physiquement que mentalement, ils ont montré leur caractère ce soir."

Un sentiment partagé par le meilleur joueur (encore une fois) Mathias Delorge : "Non, ce n'était pas notre meilleur match. Mais nous prenons les trois points et c'est le plus important, car ces dernières semaines, c'était souvent le contraire. Cela fait du bien à notre moral."