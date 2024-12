L'émotion palpable de Simon Mignolet après la victoire du Club de Bruges en Ligue des Champions : "J'avais des frissons sur le terrain, on écrit une page d'histoire"

Le Club de Bruges a franchi une nouvelle étape importante vers le prochain tour de la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart ont rectifié une situation défavorable contre le Sporting CP, pour arracher un troisième succès dans cette phase de ligue.

Avec une victoire contre le Sporting CP, le Club de Bruges était presque assuré de disputer les barrages de la Ligue des Champions. Mais après seulement trois minutes, les choses ont mal tourné. Catamo a donné l'avantage aux Portugais, ce qui n'a pas empêché le Club de prendre les trois points.

Un but contre son camp de Quaresma, sur un tir dévié de Tzolis, et le but décisif de Nielsen à la 84e minute ont tout de même offert au Club une victoire cruciale et la 14e place provisoire au classement de la Ligue des Champions.

La grande émotion de Simon Mignolet

"J'avais des frissons sur le terrain", a déclaré Mignolet après le match. "Le fait de vivre cela à l'âge de 36 ans est vraiment spécial. Ce sont des moments à chérir. Parce que c'est une page d'histoire que nous écrivons ici."

Le Club a donc mal commencé avec ce but encaissé rapidement, mais selon Mignolet, ce n'était pas un inconvénient. "Il vaut mieux encaisser un but rapidement, car il reste encore beaucoup de temps pour revenir. Nous n'avons jamais paniqué après ce but."

"Pendant la mi-temps, nous avons modifié quelques aspects tactiques, ce qui nous a permis de prendre le dessus en seconde période." Après le but de Nielsen, le Club a souffert, mais a gardé son résultat. "Nous avons joué de manière mature jusqu'au bout," souriait Mignolet.