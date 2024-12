La Belgique connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

C'est désormais officiel : les adversaires de la Belgique pour les éliminatoires du Mondial 2026 sont connus. Les Diables Rouges devront se mesurer au Pays de Galles, à la Macédoine du Nord, au Kazakhstan et au Liechtenstein.

La Coupe du Monde 2026 pourrait être la quatrième participation consécutive de la Belgique à un Mondial. Pour y prétendre, les Diables Rouges devront d'abord franchir l'étape des éliminatoires.

Ce vendredi avait lieu le tirage au sort des groupes de ceux-ci. Malgré les récents résultats décevants en Ligue des Nations, les joueurs de Domenico Tedesco figuraient dans le chapeau 1.

Un adversaire bien connu

La Belgique a été placée dans le groupe J. Elle affrontera donc quatre équipes, dont une issue du chapeau 5, contrairement à si elle avait été tiré au sort dans un groupe avec trois adversaires (Groupe A,B,C,D,E,F). Parmi ces équipes figure le Pays de Galles, un adversaire bien connu des Diables Rouges. Les deux nations se sont déjà affrontées lors des qualifications pour l’Euro 2016 ainsi que pour les Coupes du Monde 2014 et 2022.

En revanche, les autres adversaires sont des équipes moins habituelles pour les Belges : Macédoine du Nord, Kazakhstan et le Liechtenstein.

La Belgique commencera ses matchs de qualification pour la Coupe du Monde en juin 2025. Et non en mars car elle dispute les barrages pour son maintien en Ligue A de la Nations League contre l'Ukraine. Les matchs suivant auront lieu en septembre, octobre et novembre.