L'Union enfin lancée ? "Par moments, on joue mieux que l'année dernière..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 contre Nice en Europa League. Une victoire très importante. Avec, à nouveau, un très bon Charles Vanhoutte.

L'Union a pourtant très mal commencé sa rencontre, avec un gros frisson dès les premières minutes. Sur un ballon en retrait de Charles Vanhoutte, Anthony Moris a failli encaisser un but qui aurait fait très mal.

Pas de mal, finalement. "Je pensais vraiment que le ballon allait rentrer", a confié Vanhoutte en après-match au micro de la RTBF. "C'est bien que cela ne soit pas arrivé. On a eu de la chance. On a pu rentrer dans notre match."

L'Union semble avoir oublié ses difficultés de début de saison et enchaine les bons résultats. "Ca a pris un peu de temps, mais maintenant on est sur 10 matchs sans défaite", a continué Vanhoutte. "On doit continuer comme ça. Si on met de l'intensité, on peut être très forts."

Visiblement, le travail de Sébastien Pocognoli commence à porter ses fruits. "Je pense même qu'à certains moments, on joue mieux que l'année dernière", affirme Vanhoutte.

"Je pense que plus on continue comme ça (sur la saison), mieux on sera", a continué Vanhoutte. Averti ce jeudi, le milieu de terrain sera cependant suspendu contre les Rangers en janvier prochain.