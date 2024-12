Franjo Ivanovic termine l'année en boulet de canon : "C'est comme si les ballons étaient aimantés..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée face à Westerlo (3-1) ce dimanche. Franjo Ivanovic a marqué un triplé.

L'Union Saint-Gilloise semble tout d'un coup s'être débarrassée de ses problèmes offensifs. Et cela est dû en grande partie à la superbe forme de Franjo Ivanovic.

Déjà auteur d'un doublé jeudi dernier en Europa League face à l'OGC Nice, le jeune attaquant croate s'est offert un triplé...en 12 minutes face à Westerlo.

"Ce triplé prouve que la confiance est primordiale à notre poste", a-t-il déclaré en après-match au micro de Sudinfo. "Sur le troisième but (...), j’ai tenté un geste audacieux que je n’aurais sans doute pas osé une ou deux semaines plus tôt alors que je l’essaye – et le réussis… – régulièrement en semaine."

"J’ai déjà connu des périodes durant lesquelles je ne marquais pas pendant des semaines. Mais je connais mes qualités et sais que les buts vont toujours finir par tomber", a-t-il continué. "Je ne vais pas devenir fou pour autant. Quand vous êtes en confiance comme je le suis désormais, tout est plus facile. On a l’impression que les ballons sont aimantés, que vous avez davantage de chance."

"Cela a été le cas sur mon deuxième but, quand le gardien repousse le ballon dans mes pieds. Ce sont les buts qui font le plus plaisir à un attaquant."