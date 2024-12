Rik De Mil ne se fait pas d'illusions concernant la saison de Charleroi : "Jusqu'à la dernière semaine..."

Le Sporting Charleroi s'est incliné à OHL ce samedi soir. Une contre-performance précipitée par un penalty manqué et un carton rouge en seconde période.

Il faut avoir les nerfs bien accrochés cette saison pour être supporter du Sporting Charleroi : la saison carolo est une véritable montagne russe, avec des hauts - la superbe victoire au Bosuil la semaine passée - et, dans la foulée, des bas, comme la piètre défaite de ce samedi à Den Dreef.

Un constat que Rik De Mil partage : l'entraîneur carolo le sait, la saison sera longue. "J'avais gardé mon calme après la victoire à l'Antwerp", rappelle-t-il dans des propos rapportés par la RTBF suite à la défaite à OHL. "Ca me frustre, car si tu regardes les statistiques, nous méritons 6 à 7 points de plus. Mais on ne les a pas, et c'est notre faute. Je l'ai déjà dit et je le dis depuis des semaines : la pression sera là jusqu'à la dernière semaine".

La saison passée, le RCSC avait obtenu son maintien via les Playdowns. L'objectif cette fois sera bien sûr de les éviter, voire si possible de regarder la colonne de gauche, mais la défaite de ce samedi force Charleroi à regarder dans le rétroviseur une fois de plus.

De Mil regrette que cette fois encore, Charleroi se soit mis en difficulté seul. "On a une bonne organisaiton, Louvain n'a qu'une occasion... Puis, nous avons ce penalty raté. Et ce carton rouge qui ne doit jamais arriver", pointe le coach des Zèbres. La seconde jaune de Stelios Andreou est en effet indéniable, et évitable.

"Tu ne dois pas faire cette faute-là, tu dois être plus intelligent (...) C'est mon boulot de coach de lui dire la vérité mais aussi de le protéger. Ce sont de jeunes joueurs de 22-23 ans", souligne Rik De Mil. "Il a déjà donné beaucoup. Mais c'est dommage de perdre ce match qu'on ne doit jamais perdre".