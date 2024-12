"Tu ne gagneras jamais rien" : Textor nargue Nasser Al-Khelaïfi

Ce week-end, L'Equipe a révélé que les relations entre John Textor, président de l'OL, et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, étaient glaciales. Elles ne se réchaufferont pas après une petite provocation de Textor envers son homologue.

L'Equipe avait notamment dévoilé la teneur de discussions entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi par SMS, lors desquelles le Qatarien réagissait assez agressivement aux propos de son homologue concernant les droits télévisés.

Al-Khelaïfi concluait leur échange par une pique : "Tu ne comprends rien au football et tu ne gagneras jamais rien". Face à ces propos incendiaires, John Textor avait simplement réagi par un emoji hilare... et il semble qu'il n'ait pas oublié.

Ce dimanche, et alors que le PSG et l'OL s'affrontent en soirée, l'Américain a en effet rendu public cet échange déjà dévoilé par la presse via son compte Instagram... et en a accompagné la capture d'écran d'une photo de lui soulevant la Copa Libertadores gagnée par Botafogo.

Le club brésilien, également propriété du patron de Eagle Football, a en effet remporté le titre continental en Amérique du Sud la semaine passée, une réussite que le Paris Saint-Germain tente en vain de signer en Ligue des Champions...