Un Rouche, des Gazelles et l'Union à la fête : voici notre équipe-type de la semaine !

Les fêtes sont bientôt là, mais avant cela, il y a encore un peu de football au programme. Voici notre équipe-type de la semaine en Jupiler Pro League !

Gardien de but

Il y avait plusieurs candidats entre les perches, avec de très bons Simon Mignolet et Tobe Leysen qui ont chacun arrêté un penalty. On rendra cependant hommage à Matthieu Epolo, qui a traversé des moments compliqués mais a encore évité une défaite au Standard face au Beerschot, dans son style très spectaculaire.

Défenseurs

Notre défense aura une teinte Blauw & Zwart, et pour cause : impossible de passer à coté de Brandon Mechele, qui a inscrit son second but de la saison malgré son masque. Défensivement aussi, le patron défensif des Gazelles a été impérial contre Genk. À ses côtés, et pour la deuxième semaine d'affilée, Jan-Carlo Simic est aussi incontournable : il a été le meilleur Mauve sur la pelouse synthétique du Stayen.

Un deuxième brugeois est notre choix au poste de back droit : Joaquin Seys a été brillant face au KRC Genk, offensivement et défensivement. Il a été élu aujourd'hui meilleur jeune de l'année, et c'est assez logique. Autre flanc, autre jeune talent belge : Kobe Corbanie a été l'une des grandes satisfactions de l'Antwerp à Malines, l'une des seules même.

Milieu de terrain

Après Simic, un autre joueur s'offre une place dans l'équipe-type deux semaines d'affilée : il s'agit de l'excellent Mathias Delorge, encore une fois très inspiré avec La Gantoise, même si les Buffalos ont perdu deux points précieux face au Cercle. À ses côtés, le métronome du FC Bruges et meilleur joueur du championnat en ce moment : Hans Vanaken.

© photonews

Sur les flancs de notre 4-4-2, optons d'abord pour un second gantois : Momodou Sonko, insaisissable et buteur pour la deuxième fois en trois matchs. Sur l'autre flanc, Anan Khalaili, qui monte enfin en puissance avec l'Union Saint-Gilloise : le triplé de Franjo Ivanovic fait presque oublier la performance de l'Israélien, très en jambes.

Attaque

Nous venons de le nommer : qui d'autre, bien sûr, en pointe que Franjo Ivanovic ? L'attaquant croate s'est offert un superbe triplé contre Westerlo, finissant sa belle semaine après avoir déjà marqué deux fois en Coupe d'Europe contre Nice.

© photonews

Et à ses côtés, une surprise du week-end : Aurélien Scheidler, l'attaquant français de Dender qui a été prendre trois points précieux sur la pelouse du KV Courtrai. De quoi tripler son total de buts, lui qui n'avait marqué qu'une fois : c'était déjà fin septembre !

Le onze :

Epolo / Corbanie - Simic - Mechele - Seys / Sonko - Delorge - Vanaken - Khalaili / Scheidler - Ivanovic