🎥 Thibaut Courtois et le Real Madrid décrochent la Coupe Intercontinentale et entrent un peu plus dans l'histoire

Le Lusail Stadium (Qatar) accueillait la finale de la Coupe Intercontinentale qui opposait le Real Madrid et Pachuca (Mexique).

Qualifié directement pour la finale de la Coupe Intercontinentale, le Real Madrid et Thibault Courtois faisaient face à la surprise de la compétition. En effet, les Mexicains de Pachuca se sont qualifiés après avoir écrasé Botafogo (3-0) puis éliminé les Égyptiens d'Al-Ahly aux tirs au but.

Malheureusement pour eux, ils n'ont pas fait le poids face au mastodonte Real Madrid, déjà club le plus titré de la compétition, qui prend désormais le large au palmarès devant le FC Barcelone. Kylian Mbappé (37e) profitait d'un caviar de Vinícius Júnior pour lancer le Real et récompenser la domination espagnole.

Après le repos, Rodrygo permettait au Real de prendre le large en doublant le score. Le Brésilien plantait un très joli but éliminant deux joueurs avant de battre Moreno (53e). En fin de partie, Vinícius Júnior y allait de son petit but et fixait le score final à 3-0 en transformant un penalty (84e).

Hormis quelques alertes, Thibaut Courtois a vécu dans l'ensemble une soirée assez tranquille et rajoute désormais un nouveau titre à son (déjà) beau palmarès sous les couleurs du Real Madrid. Le club remporte sa 6e Coupe Intercontinentale, son 2e trophée de la saison après la Supercoupe d’Europe.