C'est officiel : OHL bat largement son record de transfert sortant, la Pro League perd une perle

Comme prévu, c'est bien vers le RB Leipzig que se dirige le Louvaniste Ezechiel Banzuzi. OHL a officialisé son départ et va percevoir un montant record.

Ezechiel Banzuzi (20 ans) ne sera plus un joueur d'OHL la saison prochaine. L'information qui avait été révélée ce matin est désormais officielle : le milieu de terrain néerlandais quitte Louvain et la Pro League, et rejoint le RB Leipzig.

Banzuzi était dans le viseur du Borussia Dortmund, qui avait émis une offre de 10 millions d'euros rejetée par OHL. C'est donc finalement Leipzig qui a mis la somme impressionnante de... 16 millions pour s'offrir le médian louvaniste, qui s'engage en Bundesliga jusqu'en 2030.

La valeur marchande de Banzuzi selon Transfermarkt n'est pourtant que de 10 millions d'euros ; OHL réalise là un coup fumant et atomise au passage le record du club pour un transfert sortant. Il était de 5,5 millions d'euros, environ un tiers, pour Thomas Henry direction Venise en 2021-2022.

Banzuzi avait rejoint OHL à l’été 2023 en provenance du NAC Breda, pour un montant de 1,2 million d’euros. Malgré l’intérêt notamment du RSC Anderlecht, il avait alors choisi Louvain.

Cette saison, Banzuzi a disputé 31 matchs pour OHL, inscrivant 3 buts et délivrant 6 passes décisives.