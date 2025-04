Bientôt un entraîneur bien connu pour coacher Jorthy Mokio et Mika Godts ?

On ignore si Francesco Farioli quittera l'Ajax Amsterdam après cette saison, qui se déroule assez bien pour le club. Mais si c'était le cas, son remplaçant serait tout désigné.

L'Ajax Amsterdam est actuellement leader en Eredivisie. Une réussite incroyable quand on se rappelle que la saison passée, le club le plus titré des Pays-Bas avait un temps lutté... pour son maintien. Francesco Farioli fait des miracles, et il dispose d'une clause qui pourrait permettre à un club de le débaucher pour 5 millions d'euros.

C'est ce qu'affirme Het Parool, qui estime qu'il y a une réelle chance de voir l'entraîneur italien plier bagages. Et si cela se passait, le directeur technique de l'Ajax aurait déjà un nom en tête : il aimerait rapatrier Erik Ten Hag, libre depuis la fin de son bail (compliqué) à Manchester United.

Het Parool estime cependant que les chances de convaincre ten Hag seraient limitées. Graham Potter, autre cible de l'Ajax l'été passé, est en poste à West Ham United.

Farioli a cependant toujours un contrat avec l'Ajax jusqu'à mi-2027. Après la victoire 3-1 contre le NAC Breda dimanche dernier, il avait été interrogé sur son avenir. "Mon avenir est à l'Ajax, tout comme mon présent, car c'est maintnenant que nous décidons de notre destin. Nous savons parfaitement ce que nous avons à faire. Il reste encore six matchs et nous ne cherchons pas plus loin", a-t-il répondu d'un ton quelque peu évasif.