Kompany piégé : le Bayern en bien mauvaise posture en Champions League

Le Bayern Munich va devoir inverser une situation très compliquée à Milan. Les Bavarois se sont inclinés à domicile face à l'Inter.

La Ligue des Champions est l'un des objectifs du Bayern Munich chaque saison, et cette saison peut-être encore plus : la finale de la C1 se disputera à l'Allianz Arena, antre du Rekordmeister. Malgré une saison 2023-2024 blanche qui permet à Kompany de se "contenter" d'un titre national, une élimination avant la finale ferait mauvais genre.

Et malheureusement pour le coach belge, le Bayern a fait une mauvaise opération ce mardi. Les Bavarois se sont en effet inclinés à domicile face à l'Inter Milan (1-2), qui prend une petite option sur les demi-finales du tournoi.

Un très joli but de Lautaro Martinez avant la pause (38e, 0-1) mettait l'Inter sur du velours. La rencontre se dirigera alors lentement vers une courte victoire intériste, mais Thomas Müller, légende du club dont le départ en fin de saison est annoncé, égalise à la 85e.

De quoi changer la donne ? Oui, sauf que les Nerazzurri vont encore frapper. Cette fois via Davide Frattesi, monté à la 74e minute de jeu et qui fait 1-2 à la 88e minute pour offrir la victoire à son équipe. Un but qui fait très mal au Bayern.

Vincent Kompany et ses hommes auront désormais fort à faire au match retour dans un San Siro qu'on imagine bouillant. Une élimination serait considérée comme un sacré échec, le premier majeur de la saison pour le Belge...