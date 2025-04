Manchester City a déjà identifié les deux successeurs potentiels de Kevin De Bruyne

Qui reprendra le rôle si important de Kevin De Bruyne à Manchester City ? Sans surprise, le club a déjà identifié des successeurs potentiels.

Si Pep Guardiola a si souvent laissé Kevin De Bruyne sur le banc cette saison, c'est en bonne partie pour des raisons physiques, mais peut-être aussi pour raisons pratiques. Le coach catalan savait en effet certainement depuis plus longtemps que le grand public qu'il devrait faire sans le meneur de jeu belge à partir de la saison prochaine.

Manchester City doit donc se préparer à faire sans De Bruyne, et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le Belge a été l'un des, si pas le meilleur joueur des Citizens depuis son arrivée il y a maintenant 10 ans à Manchester.

Il faudra donc le remplacer, et naturellement, City a déjà identifié des joueurs pouvant assumer cet lourd héritage - du moins, le club l'espère. Selon The Athletic, le duo de directeurs sportifs Begiristain-Viana (le premier restant quelque temps en poste pour préparer au mieux sa succession) aurait deux noms sur sa liste, au moins.

Le premier serait Florian Wirtz, le milieu créatif du Bayer Leverkusen. Acteur majeur de la saison XXL du Bayer en 2023-2024, Wirtz est promis à un transfert au top absolu et a déjà été cité au Real Madrid, entre autres ; il est sous contrat jusqu'en 2027, et coûterait au moins 150 millions.

L'autre piste mènerait à Morgan Gibbs-White, milieu offensif de 25 ans de Nottingham Forest et jouant un grand rôle dans la superbe saison de son équipe. Gibbs-White avait quitté Wolverhampton en 2022 contre 52 millions et compte 5 buts et 9 passes décisives cette saison.