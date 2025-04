Craig Bellamy fait une confidence concernant Vincent Kompany : "C'est ce qui m'a le plus surpris chez lui"

Craig Bellamy a été l'adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht puis à Burnley. Alors que le Bayern est désormais en quarts de finale de la Champions League, il est revenu sur les débuts de son compère sur un banc.

Craig Bellamy est arrivé à Anderlecht pour intégrer le staff de Vincent Kompany à Anderlecht, qui faisait ses premiers pas dans un contexte compliqué. "Il arrivait à la fin de sa carrière de joueur quand je l'ai rejoint, et c'était difficile pour lui de gérer les deux", reconnaît le Gallois sur le plateau de Sky Sports.

"Les blessures l'ont poussé à choisir et à se concentrer à fond sur le coaching. On nous a donné les clefs d'un grand club, car Anderlecht est énorme en Belgique", se rappelle Bellamy, qui a travaillé avec de grands talents à Neerpede. "Des garçons comme Doku, Debast, Saelemaekers... c'est un endroit incroyable pour le développement des jeunes talents, et j'y ai appris beaucoup".

Bellamy a également coaché les Espoirs du Sporting et travaillé au sein de Neerpede. "Apprendre à ces gamins dès leur jeune âge m'a beaucoup appris. Mais de Kompany lui-même, j'ai retenu son calme. Il y avait toujours une solution", pointe-t-il.

"J'ai été surpris que même alors que j'ai 5-6 ans de plus que lui, il va m'écouter sans m'interrompre puis proposer des solutions, son analyse des choses. Il a toujours été très intelligent et mature", continue Bellamy.

"J'ai toujours eu cette sensation que s'il recevait des responsabilités, il les assumerait totalement. Ce n'était pas toujours facile à Anderlecht et il s'en sortait déjà brillamment", conclut l'ancien adjoint de Kompany.