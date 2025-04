🎥 Un doublé phénoménal sur coup-franc et un Real qui prend l'eau : Arsenal a un pied en demi-finale de la Champions League !

Elle est lĂ , la premiĂšre sensation de ces quarts de finale. Le Real Madrid a pris une gifle Ă l'Emirates contre Arsenal.

Voilà un résultat que personne n'aurait parié. Le Real Madrid, traditionnellement parmi les grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions, a un pied hors de la compétition après avoir été giflé (3-0) sur la pelouse d'Arsenal.

En première période, les deux équipes se rendaient coup pour coup : Raya devait s'employer devant Mbappé, un penalty aurait pu être sifflé pour Arsenal et Courtois sortait un double arrêt fantastique devant Merino puis Martinelli juste avant la pause.

En seconde période, les débats restaient équilibrés, jusqu'à ce que la foudre tombe sur coup-franc : Declan Rice contournait magnifiquement le mur à courte distance pour placer le ballon entre Courtois et son poteau. Un tir plein d'effet et absolument génial (1-0, 56e).

Courtois prenait sa revanche dans la foulée en sauvant le break devant Merino. Invincible dans le jeu, le Diable Rouge allait cependant encore devoir s'incliner devant la patte géniale de Declan Rice : d'encore plus loin, l'Anglais envoie un missile en lucarne pour un deuxième coup-franc direct. Une première en quart de finale de Ligue des Champions (2-0, 70e).

C'est ensuite Mikel Merino qui va faire 3-0 cinq minutes plus tard et mettre un énorme coup sur la tête d'un Real même plus combatif. Il va falloir un petit miracle à Santiago Bernabeu, comme on a déjà pu en voir par le passé, pour priver les Gunners d'une demi-finale de Ligue des Champions.