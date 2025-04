Une icône de STVV pas optimiste concernant Mazzù : "Ce n'est pas bon signe et les joueurs le sentent aussi"

Felice Mazzu n'arrive pas à remettre son STVV sur les rails. Le week-end dernier, les Canaris ont été battus sans avoir voix au chapitre par le KV Courtrai sur le score de 0-3.

Felice Mazzù a presque paru résigné après la rencontre, largement perdue par les Canaris. Icône du club trudonnaire, Peter Voets, 336 matchs pour STVV, estime qu'il est temps d'intervenir rapidement, sinon il pourrait être trop tard.

"Si le club veut encore intervenir, il doit le faire maintenant", déclare Voets dans Het Belang van Limburg. "Ce groupe a clairement besoin d'un électrochoc". Par là, il entend bien sûr un C4 pour l'entraîneur des Canaris.

"Un certain laxisme s'est installé dans le groupe et Mazzù semble ne pas pouvoir y remédier. Il semble de plus en plus résigné, ce n'est pas bon signe. Les joueurs le voient aussi", ajoute Peter Voets.

Pourtant, Voets n'est pas totalement pessimiste quant à la situation de STVV. Les deux prochains matchs contre le Cercle de Bruges pourraient aider l'équipe à sécuriser sa place hors de la zone rouge.

"STVV a encore son destin entre les mains, mais quelque chose devra changer pour mener cette mission à bien. Les joueurs qui ne veulent pas travailler pour le groupe doivent partir. Cette combativité est nécessaire en pleine lutte contre la relégation", conclut Peter Voets.