Analyse Un élan perdu... sous la pression des regards ? Au pire moment, le Standard est privé de la folie d'Ilay Camara

Impressionnant en début de saison, Ilay Camara n'est plus le même depuis quelques semaines. Comme si les regards de plus en plus portés sur lui l'avaient bloqué.

A l'heure de commencer la préparation, à l'été dernier, Ivan Leko ne pouvait compter que sur quelques joueurs ayant déjà une expérience en première division. Le reste du noyau était constitué de jeunes joueurs de l'académie. Petit à petit, en fin de mercato, le Standard a réussi à se renforcer, majoritairement à l'aide de prêts avec option d'achat. En ce sens, Andi Zeqiri, Dennis Ayensa et Ilay Camara sont notamment arrivés en bords de Meuse. Trois joueurs qui ont eu un impact considérable. Les deux attaquants ont inscrit pratiquement tous les buts des Rouches cette saison, tandis que Camara, prêté par le RWDM, a longtemps été le meilleur joueur de la troupe d'Ivan Leko. L'Ilay Camara du début de saison a disparu Déroutant sur son flanc gauche, Camara a confirmé durant les 25 premiers matchs tout le bien que l'on pensait de lui. Le nouvel international sénégalais était une classe au-dessus de ses coéquipiers et pouvait être considéré comme l'un des meilleurs flancs gauches du championnat. L'ancien de Neerpede a été la cible de nombreuses louanges concernant son niveau de jeu. Une période qui coïncide avec le moment auquel il a... clairement baissé de régime. Le joueur de 22 ans ne passe plus aussi souvent son homme, n'est plus aussi déroutant et n'a plus le même impact. Il a une nouvelle fois été bien muselé par Jérémy Petris, dimanche au Mambourg. Une période de moins bien qui peut tout à fait arriver à un jeune joueur, mais qui est survenue à un mauvais moment pour lui et pour un Standard qui avait cruellement besoin de son meilleur élément pour affronter les équipes des Champions Play-Offs lors de la fin de phase classique, puis en Europe Play-Offs. Comme il a été révélé, l'option d'achat de Camara, fixée à 1.8 million d'euros environ, devrait être levée par le Standard, dans le but de le revendre dans la foulée. Un intérêt étranger était évoqué, comme celui du Club de Bruges, alors que le Matricule 16 pourrait avoir l'opportunité de recevoir le triple de ce qu'il a dépensé. Mais pour ça, il faudra que Camara retrouve son meilleur niveau d'ici à la fin de la saison, sans quoi l'intérêt risque de se réduire...