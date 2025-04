Besnik Hasi a la même drôle d'idée que David Hubert : Anderlecht n'a pas les joueurs pour ça

Besnik Hasi utilise désormais ses ailiers comme arrières latéraux (ou pistons). Question d'effectif ? Même si cela ne fonctionne pas vraiment, Anderlecht manque d'options.

Comme tout le monde le sait, Killian Sardella et Moussa N'Diaye seront encore absents pour un certain temps. Ce sont aussi les seuls joueurs qui conviennent totalement au système de Besnik Hasi. Ils sont en effet capables d'arpenter tout leur flanc en remplissant leurs tâches offensives et défensives.

Ali Maamar a aussi cette qualité, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a disputé que son sixième match de championnat avec l'équipe première dimanche. Il faut y ajouter trois matchs en Europa League et un en Coupe de Belgique, mais il manque clairement d'expérience pour faire la différence offensivement.

Les ailiers ne savent pas quoi faire défensivement

Et c'est ce que Hasi attend de ses arrières latéraux : qu'ils débordent et amènent du danger. Comme Daam Foulon l'a fait à Malines sous sa direction. Et cela nous amène à Ludwig Augustinsson, qui ne semble plus faire partie de l'équation. Le latéral gauche de 30 ans ne répond pas aux exigences de Hasi sur le plan offensif.

Même constat pour Thomas Foket de l'autre côté. Sur papier, l'ancien gantois remplissait ce rôle à l'époque où il jouait sous Vanhaezebrouck, mais il s'est perdu depuis. Hasi veut des joueurs capables de courir 90 minutes et a donc fait appel à ses ailiers pour résoudre le problème. Nilson Angulo a dû couvrir le flanc contre Genk. L'Équatorien a l'endurance nécessaire, mais pas les qualités défensives pour arrêter des joueurs comme Adedeji-Sternberg.

Sur le 0-1, il semblait un peu perdu quant à son positionnement. Son adversaire direct a pu transmettre librement à Kayembe qui arrivait lancé. Sur le 1-2, c'était ensuite son remplaçant, Samuel Edozie, qui a maladroitement remis en retrait au milieu, permettant à El Ouahdi de frapper. Les arrières de Genk ont marqué, ceux d'Anderlecht ont failli.

Trop peu de qualité technique pour ce schéma

La question est : Anderlecht a-t-il les joueurs nécessaires pour jouer en 3-4-3 ? Notre réponse est non. La construction dans la défense à trois est également insuffisante. Hey, Simic et Adryelson manquent de qualités à la relance, même si le Danois est meilleur que ses compères dans cet exercice.

Selon nous, Hasi ferait peut-être mieux d'utiliser un milieu de terrain supplémentaire et de placer deux véritables arrières avec Augustinsson et Maamar. Mais il semble qu'il ne soit pas prêt à changer d'avis. Quitte à mourir avec ses idées ?