L'été sera chargé au Club de Bruges : de nombreuses ventes, un recrutement en conséquence et encore beaucoup de points d'interrogation

Le Club de Bruges semble se préparer à un été très chargé. De nombreux joueurs pourraient quitter la Venise du Nord et les Blauw & Zwart pourraient faire face à un remaniement majeur du noyau. Le mercato estival s'annonce intense à Westkapelle.

Au Club de Bruges, de nombreux joueurs pourraient s'en aller cet été. Il y a d'abord les cas de Michal Skoras et Hugo Vetlesen. Les deux hommes sont en manque de temps de jeu, ne convainquent pas et risquent d'être retirés des plans s'ils n'élèvent pas rapidement leur niveau. Leur avenir en Venise du Nord semble incertain.

De plus, plusieurs joueurs ont un contrat qui expire le 30 juin 2026. Cet été, le question va donc se poser : les prolonger, ou les vendre avant qu'ils ne partent gratuitement ? Des noms tels que Ferran Jutgla, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Casper Nielsen et Roméo Vermant figurent sur cette liste.

Ferran Jutgla suscite l'intérêt de l'Espagne, notamment à Girona. Spileers et Nielsen veulent plus de temps de jeu et Meijer est en convalescence depuis des mois. Vermant s'est montré comme remplaçant, mais il reste à voir quelles sont ses ambitions.

Le Club compensera les ventes, mais devra être intelligent

Le troisième gardien Dani van den Heuvel devrait également partir cet été. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat et il ne semble pas avoir de perspectives de temps de jeu. Si tous ces joueurs partent effectivement, le Club de Bruges aura toute une liste de postes vacants dans son noyau... le tout sans compter les éventuels départs vers des grands clubs, qui pourraient concerner Maxim De Cuyper, Joel Ordonez ou Ardon Jashari.

Mais les Brugeois ne sont pas pris au dépourvu. Le Club s'attend à ce que tout transfert sortant se traduise par un gain généreux en espèces. En outre, le noyau serait renforcé sur la base d’un plan bien pensé. L'axe Mignolet-Mechele-Vanaken devrait rester en place, ce qui assurera la stabilité.

Les jeunes talents tels que Seys, Sabbe et Talbi semblent également susceptibles de rester à bord pendant au moins une autre saison, même s'ils peuvent compter sur l'intérêt étranger. Le Club de Bruges se retrouve donc face à plusieurs mois importants au cours desquels l'équilibre sportif et financier devra être trouvé pour assurer la continuité du projet. Une chose est sûre, l'été s'annonce chargé au Jan Breydelstadion.