Très bonne nouvelle pour Will Still du côté du Racing Lens après une saison faite de hauts et de bas

Que réserve l'avenir à Will Still ? Le président du Racing Lens a confirmé publiquement qu'il souhaitait voir son coach rester.

Will Still risque fort de finir la saison de Ligue 1 en étant passé à côté de l'objectif principal, à savoir décrocher un ticket pour une Coupe d'Europe. Le Racing Lens est en effet 9e au classement à 5 unités de la première place européenne.

Il faudra finir la saison en beauté pour aller chercher un ticket, donc, et en cas d'échec, Still aurait pu se faire du mouron pour son poste d'entraîneur des Sang & Or. Récemment, cependant, nous vous relayions que le président lensois aurait tout de même effectué une évaluation positive de son coach et se serait décidé à lui offrir une saison de plus.

Une information désormais confirmée par Joseph Oughourlian lui-même dans un entretien accordé à RMC Sports : "Si ça ne dépend que de moi, j'espère que Will Still restera la saison prochaine, oui", déclare le président du Racing Lens.

"Will Still est super, on a rarement eu un coach aussi proche de l'identité du club. Même son côté anglo-belge. Il a de la qualité, un groupe soudé et il ne crache pas dans la soupe alors que ça n'a pas été une année facile pour lui", estime Oughourlian. "Je pense qu'il ressort grandi de cette saison".

Le coach belge va donc recevoir une nouvelle chance la saison prochaine, avec un mercato estival lors duquel il pourra modeler l'équipe à sa guise. Et d'ici là, il lui reste quelques journées pour aller chercher une place européenne.