Flop cette saison, révélation la suivante ? C'est ce que tout le monde espère à l'Antwerp

L'Antwerp va subir une transformation cet été. L'équipe sera considérablement remaniée, et quelques joueurs déjà présents devront prendre une autre ampleur ; c'est le cas de Dennis Praet.

La saison de Praet à l'Antwerp n'a pas encore été à la hauteur des attentes. L'ancien Soulier d'Or a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, mais n'a jamais pu marquer de son empreinte le jeu du Great Old. Une passe décisive en championnat et un but et deux passes décisives en Coupe, c'est bien trop peu pour un milieu de terrain. Surtout pour quelqu'un de son calibre.

Praet a besoin de confiance

Pourtant, à l'Antwerp, ils misent sur un milieu de terrain Benitez-Praet pour la saison prochaine. En partie par nécessité, car Praet a encore un contrat jusqu'en 2026 avec une option pour une année supplémentaire et il n'y a pas de clubs intéressés. De plus, l'Antwerp n'a pas le budget pour payer des joueurs superflus. Mais aussi parce qu'ils croient encore en lui.

Cela peut sembler étrange, mais il y a des circonstances atténuantes. A Anderlecht, Praet n'était performant que s'il jouait beaucoup et se sentait en confiance. Il devait être au top physiquement pour briller. C'était également le cas lors de son année du Soulier d'Or.

Après un match moins bon, il fallait juste le laisser enchaîner, et cela finissait toujours par payer. À l'Antwerp, il a connu cette saison pas moins de quatre petites blessures qui l'ont ralenti à chaque fois. Il a ainsi manqué onze matchs, ce qui s'est ressenti, surtout dans une saison où il n'avait pas eu une préparation adéquate.

Une préparation adéquate

Le milieu de terrain avait à peine joué à Leicester et n'est arrivé à l'Antwerp que le 6 septembre. Le championnat était déjà bien entamé et Praet n'a pas pu suivre le rythme des entraînements. Mais lors des séances, il montrait par moments ce qu'il avait encore en lui.

C'est pourquoi à l'Antwerp, ils croient pouvoir le remettre en pleine forme pour la saison prochaine, pour une place de titulaire et un rôle de leader. Pas en tant que "grande gueule", mais comme quelqu'un qui peut donner l'exemple sur le terrain. Il doit se débarrasser de ces années moindres. Et espérer qu'en juin, il sera en pleine forme pour le stage de préparation...